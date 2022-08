AMLO afectó a oposición en elecciones de Hidalgo: Tribunal Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador afectó la equidad de las elecciones de junio pasado y perjudicó a la coalición Va por Hidalgo conformada por PAN, PRI y PRD al hacer comentarios negativos contra su candidata Carolina Viggiano, determinó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por unanimidad de votos, el pleno del TEPJF echó para atrás el fallo de la Sala Regional Especializada, la cual determinó previamente que el mandatario federal no vulneró el principio de equidad en la contienda electoral por sus dichos en su conferencia matutina del 25 de abril en la que denunció la intención de Carolina Viggiano de desaparecer las pensiones de adultos mayores en el estado.

“Las expresiones denunciadas implicaron un posicionamiento y una crítica hacia la candidata de la coalición ‘Va por Hidalgo’; asimismo, se presume que tuvieron un grado de impacto o incidencia en la elección para la renovación de la gubernatura, pues se suscitaron durante el desarrollo de las campañas”, aseguró el Tribunal.

Lo anterior, porque en su conferencia de prensa de abril pasado, en medio de las campañas para la renovación de seis gubernaturas, el presidente López Obrador se refirió a la entonces candidata de la oposición en Hidalgo y aseguró que tenía una mentalidad “caciquil” contra los programas sociales.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera. Porque también, cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña, porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora: ‘Hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras’”, refirió el mandatario.

Sin mencionar su nombre, el mandatario federal aseguró que las declaraciones de Viggiano respondían a la lógica histórica de los partidos que representaba, quienes, aseveró, en sus administraciones se robaban el dinero supuestamente dirigido a obras de infraestructura en lugar de destinarlo a la ciudadanía.

De tal manera que, al considerar que tales señalamientos afectaron la neutralidad a la que debe responder el jefe del Ejecutivo federal, el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón lo exhortó a abstenerse de cometer actos similares en el futuro y le solicitó que mantenga una postura imparcial durante el desarrollo de próximas elecciones.