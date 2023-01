AMLO arremete contra Artículo 19: "son farsantes, proliferan como hongos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que atenderá a los familiares de periodistas asesinados en Veracruz para que avance la investigación de estos casos, tras el reproche del hijo del reportero Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz.

Este jueves en su conferencia de prensa, el primer mandatario se comprometió a atender 13 casos de periodistas asesinados principalmente en 2011 y 20212.

Sobre este asunto, López Obrador dijo que estos casos se tratan de “un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones”, mientras sostuvo: “Nosotros no somos farsantes”.

El hijo del periodista Moisés Sánchez, Jorge Sánchez, dijo al Presidente que quizá estas víctimas no eran tan importantes como la mamá del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien saludó alguna vez el mandatario durante una gira por Sinaloa, ante lo cual el presidente reviró: “Cuando hablas de la mamá de ‘El Chapo’, esos no son los argumentos” y aseguró que no es igual a otros gobernantes.

“Pero dices lo de la mamá del Chapo y es lo que dicen Claudio X. González, Loret de Mola, Ciro, las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero y están en contra nuestra”, subrayó.

En este tenor, López Obrador arremetió en contra de Artículo 19, organización en defensora de los derechos de los periodistas, y aseguró que tiene “pruebas de que está entregado al bloque conservador”.

Sostuvo que estas organizaciones reciben dinero del extranjero y son “farsantes”, mientras sostuvo que “proliferan como hongos, antes no había”.

Asimismo, sostuvo que las comisiones de derechos humanos, así como la ONU o la OEA tampoco hablaban de los delitos que ocurrían en antaño.

En su oportunidad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, expuso sobre los familiares de periodistas asesinados que ya tuvo contacto con Fiscalía de Veracruz para darle seguimiento a sus casos, “nos comprometimos a investigar, la fiscal se comprometió a atender”.