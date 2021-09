AMLO busca controlar flujo migratorio para protegerlos de grupos criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca controlar el flujo de migrantes que cruzan el país para cumplir el "sueño americano" con el fin, aseguró, de protegerlos de los grupos criminales.

En conferencia matutina, el primer mandatario resaltó en el marco del encuentro bilateral con Estados Unidos que se celebrará el próximo jueves en Washington, que planteará un control migratorio al gobierno de su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Asimismo comentó López Obrador que a las caravanas migrantes no se les puede permitir libremente el paso en México porque se quebrantaría la legalidad.

“No se puede abrir la frontera libremente porque sería violar nuestras leyes”, subrayó.

El mandatario matizó esto, al decir que se les impide el paso a los migrantes por el territorio nacional, por cuestiones de su propia seguridad. “Tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico, si permitimos que crucen nuestra frontera corremos muchos riesgos”, expuso, al resaltar que no desea “una desgracia”, mientras reconoció que hay grupos delincuenciales en México que abusan de los migrantes.

A pesar de que al inicio de su administración, el presidente aseguró que México era un país de puertas abiertas; ahora, expuso que se requiere una visión distinta en la migración, la cual, debe generar empleos en la región sur, para dar oportunidades a los centroamericanos y no solo contenerlos.

Desde el arranque de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha triplicado sus detenciones sumarias. Este Instituto registra que ha detenido a 147 mil 33 personas migrantes sin documentos, mientras que en el mismo periodo del año anterior indica que se habían realizado 48 mil 398 mil detenciones.

Con respecto a la carta que le enviará el presidente mexicano al mandatario estadounidense, dijo que se trata, básicamente, de sobre el tratamiento de la migración migratorio entre ambos países.

Resumió que es “una propuesta para ordenar el flujo migratorio, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, que haya atención a los pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas, lo que siempre hemos dicho: la gente tiene que optar por emigrar porque no tiene alternativas, no tiene opciones, no hay esperanzas en sus pueblos”, indicó.

Añadió que también versa la misiva en revisar a fondo la necesidad “de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá”, pues apuntó que es necesario impulsar la fuerza de trabajo en América del Norte, por lo que se pronunció por incentivar las visas de trabajo temporales a los migrantes, en lugar de “estar deteniendo todo flujo migratorio”.

Destacó que se avanzó mucho en política migratoria y económica con el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que, ahora con Biden, cree que es tiempo para desarrollar el Sur de México y los países de Centroamérica.

En su oportunidad, el canciller Marcelo Ebrard comentó que, el jueves, durante el encuentro de alto nivel que se tendrá con el Gobierno de Estados Unidos, también se planteará fortalecer la infraestructura de la frontera mexicana.

El canciller comentó, además, que se tratarán temas para afinar un mecanismo de migración económica porque no existe y que, se debe pasar a una “siguiente etapa”, para que la migración “no sea un riesgo mortal”.

En este sentido, expuso 3 casos donde el INM ha rescatado en los últimos días a diversos grupos de migrantes que se encontraban secuestrados o abandonados por grupos delincuenciales, sobre los cuales dijo que ya se está realizando investigaciones.