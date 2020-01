AMLO no recibirá caminata de la paz para evitar "show"

El presidente Andrés Manuel López Obrador no recibirá a la caminata por la verdad, la justicia y la paz encabezada por Javier Sicilia y Julián Lebarón, para no hacer un show propagandístico.

Explicó que el gabinete de seguridad conformado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atenderán a una comisión en Palacio Nacional.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico. Los va a recibir el gabinete de seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento, para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades”, aclaró.

El contingente partirá el 23 de enero del Monumento de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, Morelos, y prevén llegar el próximo 26 de enero a Palacio Nacional, donde su principal propósito era discutir con el presidente la situación de violencia en el país.

El primer mandatario insistió en que, por cuidado a la investidura presidencial prefiere no atenderlos, para no caer en una imprudencia.

“Ellos van a ser respetados y escuchados siempre, nada más que un acto así, pues se presta a que pueda haber una imprudencia, una falta de respeto y yo tengo que cuidar lo que represento, yo represento a todos los mexicanos, no Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, Jefe del Estado mexicano”, opinó.

Javier Sicilia y Jacobo Dayán reclamaron recientemente una “traición” por parte del Ejecutivo Federal, a quien acusaron de ignorar la propuesta de transición a un modelo de justicia transicional, como detalló El Sol de México en su edición del 3 de enero.