AMLO buscó eludir caso IMER en la mañanera

No atinaba el Presidente López Obrador a una respuesta sobre el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), quería un diálogo general de los medios de comunicación, pero los reporteros insistieron una y otra vez de las liquidaciones, despidos y recorte de presupuesto en los medios que controla el Estado Mexicano.

Inclusive, aceptó que desconocía el tema. Pero el IMER es sólo un caso, porque en esa situación está Notimex –agencia de noticias del Estado Mexicano- y la incertidumbre en canales de Televisión como el 11 y 22.

El mandatario buscó eludir, darle la vuelta al tema hablando de medios nacionales, no los del Estado, pero fue acorralado por las preguntas y la incertidumbre que prevalece en el sector informativo gubernamental.

Forzado en su respuesta mañanera, dijo que el caso del Instituto Mexicano de la Radio será revisado.

“Vamos a verlo, lo vamos a analizar. Es una transformación y lleva su trabajo y hay resistencias. ¡Imagínense¡, se entregaban oficialmente 10 mil millones de pesos a los medios de comunicación y se redujo a 4 mil millones’’.

Ante el sesgo de la respuesta, los reporteros que cubren la conferencia mañanera le insistieron que la pregunta es sobre los medios públicos que son del Estado Mexicano, sobre el IMER en específico.

“No, estoy hablando de los medios, la publicidad’’.

¿Se van a debilitar a los medios públicos?, se le insistió al Primer Mandatario.

"No, no, no. Van ajustarse medios públicos para que también haya austeridad, pero si son trabajadores que cumplen con una función se les va a respetar’’.

Sociedad Austeridad pega a IMER: despidos, renuncias y cierre de estaciones

Pero López Obrador insistía: “hablaba yo de que se destinaban formalmente, de lo que hay pruebas, 10 mil millones de pesos de publicidad y se redujo a 4 mil millones, con ahorro de 6 mil millones de pesos y de los 4 mil ya se están entregando, aunque lento el proceso. Y en el caso del IMER se va arreglar.

¿Con despidos?, se escuchó entre los reporteros (as).

“Vamos a buscar la manera, no lo sabía, me estoy enterando ahora y lo voy a revisar; claro, como se está haciendo este ajuste en general, impacta porque les digo: todo el presupuesto se quedaba en el gobierno, éste era un aparato oneroso, costosísimo, un gobierno mucho muy grande, un gobierno colmado de privilegios, una vergüenza’’.