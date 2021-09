AMLO cerrará sus cuentas de Facebook y Twitter... al final de su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo partidario de la no reelección y afirmó este miércoles que al concluir su mandato se retirará de la vida pública y va a cerrar sus cuentas en redes sociales para retirarse a escribir.

“Nada, no vuelvo a participar, cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo, no vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto, porque así sí voy a poder estar totalmente cómodo”, para poder escribir un libro a los tres años de haber concluido su Gobierno, dijo el presidente.

Durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, se comprometió a que entregará buenas cuentas y añadió que en Morena tiene quien lo releve.

“Tenemos buenos relevos generacionales, muchos” y aseguró que la oposición adolece de candidatos, “¿de dónde van a sacar (candidatos)?, si nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos (del PAN, PRI y PRD)", dijo.

Al referirse a la consulta para la revocación de mandato a realizarse en marzo del 2022, el presidente López Obrador dijo que, si la gente le da su confianza para concluir su periodo de 6 años, después de esta consulta, subrayó que se va a retirar definitivamente de la vida pública.





“Lo único que creo que tenemos que tener los que participamos en el noble oficio de la política es no tener mucho apego al poder, el no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el “necesariato”, el no decir me falta tiempo para terminar la obra, el no decir es que solo yo, no hay otro. Eso lo tengo muy claro. A finales de septiembre —si me dan el apoyo en marzo—, a finales de septiembre del 2024, me retiro y es retiro completo”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió al anuncio de 5 senadores que tratan de crear una nueva bancada en la Cámara alta y, al respecto, expresó que son libres de hacerlo.

“Pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su consciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir, nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México y si los legisladores votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá ellos”, dijo el presidente.

Este martes, un grupo de 5 senadores, encabezados por Gustavo Madero (PAN) y Germán Martínez (Morena) anunciaron que buscan crear un nuevo grupo parlamentario que busca, señalan, la paz y reconciliación del país, pues aseguran que la sociedad no está bien representada, pues aseguran que quieren actuar de manera libre de cualquier formación partidista.

Además de estos dos senadores y que han sido ex dirigentes nacionales del PAN, también están en este grupo: las senadoras Alejandra León y Nancy de la Sierra del PT y Emilio Álvarez-Icaza, senador independiente que llegó al Congreso en las elecciones de 2018 con la alianza PAN-PRD-MC.

