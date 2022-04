AMLO citará a famosos que hicieron campaña contra Tren Maya para despejar dudas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su rueda de prensa mañanera, que próximamente invitará a los famosos y ambientalistas que participaron en la campaña “Sálvame del Tren” pronunciándose en contra del proyecto del Tren Maya.

Lo anterior, ante un planteamiento realizado por un medio de comunicación, quien destacó que a pesar de las declaraciones que se han dado en contra del Tren Maya por el daño ambiental que causaría, así como a la desinformación que hay en cuanto a la existencia o no, de un tren en esa zona del país.

El presidente señaló que sería una buena idea extenderles una invitación para abundar sobre los alcances que tendrá el Tren Maya en la Península de Yucatán.

“Los voy a invitar a ver cuales son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos”.

López Obrador descartó que la campaña emprendida por los famosos, donde hablan sobre un presunto ecocidio que se llevaría a cabo en la selva donde se está realizando el proyecto, sea producto de algo consciente o de que haya habido dinero de por medio.





“Es desconocimiento, no es mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”.

Compartió con los medios de comunicación que se encontraban en Palacio Nacional, que su hijo menor ha sido víctima de la desinformación, por los datos y comentarios que ha recibido.

“A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó, ¿Cómo que están destruyendo la selva?, le dije, A ver a ver a ver, chamaco, le tuve que explicar porque en su escuela hay el amor a la naturaleza, lo que es algo bueno, los niños están mejor formados en eso, se ha avanzado sin duda en la conciencia ecológica”.

Detalló que cuentan con un equipo multidisciplinario que conforma el plan integral de desarrollo sustentable el cual está a cargo del medio ambiente, de los sitios arqueológicos, por lo que sí conviene que se informe más sobre esto.

¿Qué famosos se han pronunciado en contra del Tren Maya?

El pasado 22 de marzo, fue lanzada una campaña #Sálvame del Tren, donde diversas celebridades y ambientalistas dijeron estar en contra de los trabajos que se realizan en la Península de Yucatán con la construcción del Tren Maya.

En el clip difundido a través de redes sociales, famosos como: Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Kate del Castillo, Regina Blandón, entre otros, externaron su preocupación por los daños ambientales que ocasionará el proyecto, señalando que la nueva ruta del proyecto destruirá el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo; además de la flora y fauna de la región.

¡Necesitamos la selva y el agua, no un tren! Firma para frenar el Tramo 5 del Tren Maya: https://t.co/pFyn3Cpoxr



Un centenar de comunidades de artistas, pueblos originarios, académicos, especialistas y sociedad civil nos sumamos a la campaña nacional de @selvamedeltren ✊. pic.twitter.com/SUTj0qIwLA — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 22, 2022

Natalia Lafourcade reitera preocupación por Tren Maya

La compositora y cantante Natalia Lafourcade ha remarcado en sus redes sociales que su preocupación por la selva, que será afectada por el Tren Maya, es auténtica y no está auspiciada por ningún movimiento o actor político.

"Es importante que sepan que nadie, ni persona física, ni compañía, ni organización política me ha pagado o motivado de ninguna manera para expresar mi opinión y preocupación ante este tema", señala en su muro de Facebook.

La cantante oriunda de la Ciudad de México, enfatizó que siempre ha solicitado respeto y que sus peticiones se hacen en colaboración con las comunidades locales de laSelva Maya, sociedad civil ambientalista y con la comunidad científica.

"He pedido, que se escuche a la gente especializada que podría encontrar otras opciones para realizar este proyecto pero con mayor respeto a nuestro patrimonio natural".

AMLO llama pseudoambientalistas a cantantes

A finales de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra la campaña Sélvame Del Tren que activistas, cantantes y actores emprendieron en contra de las obras del Tren Maya, y los tachó de “pseudoambientalistas”, “conservadores” y “fifís”.

“Convencen o contratan a ambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, acusó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Dicha campaña surgió debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según su análisis, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.

Además, acusaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.

Al respecto, López Obrador dijo que se están sembrando "como nunca" árboles -“200 mil hectáreas”- y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas.

Además, exaltó que se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas a modo de reservas naturales.

Como respuesta, diversos artistas señalaron que nadie les había pagado ni estaban con algún partido político:

“Nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política dentro de este movimiento”, sostienen las celebridades, en rechazo a las afirmaciones del presidente, quien afirmó que forman un grupo pagado de “pseudo ambientalistas”

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco