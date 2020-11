AMLO condena represión y pide castigar a culpables de disparos en protesta de Cancún

Ante la dispersión a balazos a una manifestación feminista en Cancún, Quintana Roo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador condenó los actos de represión y pidió que se castigue a los responsables y que no haya impunidad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que es imperativo que el gobernador, Carlos Joaquín investigue y aclararé lo sucedido pues, dijo, se debe dar con los responsables de las acciones tomadas contra las y los manifestantes la noche de este lunes.

"Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, no a la represión y que se haga la investigación", expuso.

López Obrador externó que durante las investigaciones no se debe proteger a nadie pues se tiene que actuar sin contemplaciones y sin impunidad además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe intervenir por oficio.