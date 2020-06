AMLO critica expresiones "racistas y clasistas" de Jorge Castañeda contra Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las expresiones racistas y clasistas del ex canciller Jorge Castañeda Gutman, quien en un programa de análisis televisado, uso calificativos de “pueblo horroroso y arrabalero’’, en referencia a Putla, Oaxaca.

Durante su conferencia mañanera, dijo que con esas expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca, “debería ofrecer una disculpa’’, fue racista y clasista de un ex funcionario público, es comentarista y analista.

“Por lo que a nosotros corresponde nuestro reconocimiento a todos los habitantes de Putla, a todos los mixtecos; Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, un pueblo excepcional porque ha sabido mantener su cultura, sus costumbres, su lengua, el tequio, la ayuda mutua, la protección de la naturaleza, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca’’.

Putla, pueblo lleno de cultura y tradición / Foto: Cortesía

López Obrador señaló que cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera, y otros, “hasta se rieron en el programa’’, Aguiar Camín –Héctor-, otro intelectual orgánico del régimen, el conductor Zukerman, “todos muertos de risa ante una expresión discriminatoria, racista. Así también Dresser –Denise- que dijo que tenía una concepción pueblerina, creo que también Calderón –Felipe-.

“Y no quiero dejar de citar, , no quiero plagiar la idea, de un participante en redes sociales que puso un mensaje: si esto dicen en público, imaginen como se expresan en lo privado. En público más recato, respeto a los pueblos, a las culturas, a la gente y también que no se vayan a rasgar las vestidura de que es censura’’.

Ellos se la pasan atacándome, una de cal por varias de arena, pero el hecho mismo.

Momento exacto en el que Jorge Castañeda es poseído por el espíritu de Gabriel Quadri. pic.twitter.com/KqcBfWAXxv — Betty 💪 (@Betty_Couder) June 26, 2020