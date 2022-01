AMLO da voto de confianza a Santiago Nieto ante investigación de la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener confianza en Santiago Nieto Castillo, de quien se supo esta semana que él y su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan son objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República por su patrimonio.

“Son seguramente procesos que tienen que desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad. A lo mejor la fiscalía tiene que hacer estos procedimientos”, dijo el Presidente.

Política AMLO reitera su respaldo al fiscal Gertz Manero por caso de Emilio Lozoya

El pasado 20 de diciembre, la Fiscalía General de la República solicitó a la Secretaría de la Función Pública la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales tanto de Castillo Nieto como de su esposa, la consejera electoral Humphrey Jordan.

Tras su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se publicó en medios que Nieto Castillo y Carla Humphrey compraron una casa con valor de 24 millones de pesos en el sur de la Ciudad de México, además de que su patrimonio sería de alrededor de 40 millones de pesos.

Luego de saberse esto, el exfuncionario aseguró que entregaría toda la información de su patrimonio a la Secretaría de la Función Pública.

“Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada. Me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición, y, por supuesto, aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública”, dijo Nieto Castillo en un evento organizado por el Senado para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, el pasado 9 de diciembre.

Ese mismo día, el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dijo que el plazo para que Nieto Castillo entregara su declaración patrimonial una vez que dejó la UIF vencía el 7 de enero, es decir ayer, y que a partir de eso empezarían a comparar sus bienes de cuando empezó su periodo como servidor público y hasta cuando salió del cargo.