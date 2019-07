AMLO demanda a medios de comunicación que tomen partido a favor de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los medios de comunicación que tomen partida a favor del movimiento de su gobierno, bautizado como la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia mañanera, calificó como muy “cómodo” la postura de los periodistas que se asumen como independientes, en lugar de apostarle a la transformación del país como Zarco y los hermanos Flores Magón.

“Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir: ‘Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido, o apostar a la transformación’. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”, reclamó.

Después de ser cuestionado sobre si estaba enterado de que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y miembro de su Consejo Asesor de Empresarios, participó y fue uno de los principales beneficiarios de la venta de la planta Fertinal a Petróleos Mexicanos.

A lo que el primer mandatario respondió que no existen denuncias en contra del también dueño de TV Azteca y “si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie, nosotros vamos a actuar siempre con apego a la legalidad”.

Enseguida, López Obrador reclamó a los medios de comunicación “no se han portado bien con nosotros”, en referencia a la entrevista del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, publicada en Proceso y a las críticas The Financial Times, a quien incluso ha pedido que se disculpe.

El primer mandatario sentenció que deben aprender que la política neoliberal ya se acabó y les recomendó que hagan periodismo de investigación, no sólo para que destapen los casos de corrupción, sino también para que descubran quiénes fueron las honrosas excepciones que denunciaron al régimen pasado.