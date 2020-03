AMLO descarta problemas de presupuesto para atender Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trabaja en el tema de coronavirus y descartó que existan problemas de presupuesto para atender esta enfermedad, al contrario, "todo el sector salud tiene un incremento de 40 mil millones de pesos".

“Hay qué empujar el elefante. Se puede tener el presupuesto y si no se ejerce, no avanza. Estamos parando al elefante que estaba echado, reumático, mañoso y corrupto, pero me están ayudando los servidores públicos y el pueblo, ya que es un cuerpo de avance lento”.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, recordó que el número de casos confirmados de coronavirus se mantiene en siete y resaltó que en el país se mantiene la fase uno, es decir, que "son de importación, no de contacto comunitario".

Además comentó que hay 12 casos sospechosos y más de 100 que resultaron negativos tras realizar estudios a personas que estuvieron en contacto con los pacientes contagiados.

Foto: Cuartoscuro

Asimismo, en conferencia matutina, el primer mandatario subrayó que la prioridad es lo social y sobre todos el bienestar de la gente, ya que antes se relegaba.

“El bienestar del pueblo es lo más importante y la atención preferente a los pobres, son los distintivos de este gobierno”.

También comentó que no hay falta de recursos para la compra de medicamentos ni de materiales o instrumentos.

Afirmó que mañana se hablará de la rifa del avión para confirmar lo que se comprará con los recursos obtenidos equipos médicos.

|| Con información de Sarahi Uribe ||