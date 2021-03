AMLO descarta que gobierno oculte cifras por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se oculten cifras de contagios y defunciones provocadas por la pandemia de Covid-19, pues la Secretaría de Salud ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada.

“Habido una entrega total, se ha actuado no sólo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia”, aseveró.

López Obrador criticó que sus adversarios, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, expongan las cifras de fallecidos.

"Se ha actuado de buen corazón, con mística para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos", expresó.

El mandatario destacó el reconocimiento internacional otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la mayor reconversión de hospitales.

Señaló que existe una campaña de desinformación de sus adversarios, como parte de una temporada de zopilotes y aseguró que lo que se está combatiendo la peste de la corrupción.

El mandatario anunció que se vacunará la siguiente semana, pero no dará a conocer el momento preciso, pues no quiere que haga un espectáculo.

"Me recomiendan los médicos que me vacune; nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. Tengo anticuerpos pero sí me voy a vacunar", anunció.

Durante la conferencia matutina, Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), dio a conocer la llegada de un nuevo lote de 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V.

Además, informó que se recibirán 145 mil 275 dosis de la vacuna Pfizer, con lo que se concreta el vuelo 40 y el embarque 26, con lo que suman 13 millones 456 mil vacunas en el esquema de la campana respectiva.