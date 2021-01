AMLO descarta que plan de vacunación se paralice

Luego de que un juez federal ordenó modificar la estrategia de vacunación del Gobierno de México contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la aplicación de la vacuna vaya a paralizarse.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no duda que, a partir de ahora, se desate una campaña de amparos contra los planes gubernamental para vacunar a la población por etapas.

"No vamos a dejar de cumplir con la ley pero no creo que con un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación. Vamos a atender esto del amparo pero no creo que con un amparo así se detenga el plan de vacunación", señaló López Obrador.