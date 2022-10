AMLO descarta que un militar busque la Presidencia de México en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército en nuestro país no busca llegar al Poder Ejecutivo en las elecciones de 2024 por que es “leal al gobierno civil”.

“Ni ellos están pensando en eso, este es un ejército leal al gobierno civil, legal y democráticamente constituido. Yo tengo mucho que agradecerles a los marinos y al ejército, soldados, oficiales y mandos, me han ayudado mucho, ahora, en todo”, señaló el mandatario federal en su conferencia mañanera ante la pregunta de un reportero en torno a si se vería a un general de 5 estrellas en la Presidencia

Además, rechazó que con el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad en el país se transite a una autoridad militar.

"Yo no creo que debe haber autoridad militar, pero eso es totalmente distinto a lo que estamos haciendo, el mando es civil y tenemos la fortuna de contar con Fuerzas Armadas disciplinadas, leales, que pertenecen al pueblo, no a la oligarquía, y no quiero desaprovechar eso", refirió.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music