AMLO deslinda a Salvador Cienfuegos de acusación por narcotráfico: le fabricaron delitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, en torno a los señalamientos en su contra por su presunta relación en el caso Ayotzinapa y por sus imputaciones en Estados Unidos por narcotráfico.

Tras el anuncio de ayer del retiro de los investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército en el período de la Guerra Sucia en Mexico (1960-1995), luego que éstos denunciaron que la Sedena está “ocultando, destruyendo y mutilando” documentos de ese periodo, el presidente aprovechó para hablar de las críticas hacia Cienfuegos y dijo: “No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa”, indicó.

Puedes leer también: AMLO condecora a Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena detenido en 2020 por presunto narcotráfico

Además, respondió a las críticas por entregarle un reconocimiento al ex titular de la Sedena en el marco del Bicentenario del Heroico Colegio Militar este miércoles.

“La inconformidad en el fondo es por que intervenimos ante ante una actuación que consideramos aleatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior. Además pudimos constatar que fue una venganza y no había elementos, los de la DEA, sus representantes, se quedaron muy enojados”.

A finales del año 2020, la DEA detuvo a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba con su familia, acusándolo de conspirar para elaborar, importar y distribuir narcóticos en Estados Unidos.

Justicia Tomás Zerón obtiene una suspensión definitiva para frenar acusaciones por caso Ayotzinapa

Pero tras su detención, el gobierno de López Obrador gestionó su liberación y prometió que sería investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero a los pocos días fue liberado por las autoridades mexicanas.

Hay mala fe: AMLO por críticas al condecorar a Cienfuegos

Este jueves el presidente dijo sobre la condecoración entregada a Cienfuegos que “hay mucha desinformación” y “hay mala fe” y reprochó que no se dijera que le entregó un reconocimiento por su dirección en el Colegio Militar de 1997-2000.

Sobre la renuncia de los investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército dijo que era falso que se ocultara información y aseguró que él dio la orden de que se entregue la información y que las Fuerzas Armadas lo obedecen. “A mí me obedecen”, y agregó “me consta que han entregado todo”.

“Si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen”, deploró el mandatario.