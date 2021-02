AMLO reniega al cubrebocas; "ya no contagio", dice tras padecer Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistirá en no usar el cubrebocas en público luego de padecer Covid-19 al argumentar que ya no contagia. "De acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio", dijo esta mañana en su conferencia matinal.

Al recordarle que el subsecretario de prevención y promoción de salud, Hugo López-Gatell ha recomendado el uso de esta protección, el mandatario justificó con un un rotundo no, y al mismo tiempo dijo que respetaba al doctor Gatell.

➡ AMLO pide a diputados de Morena poner en alto a la 4T

➡ Encomiendan salud de AMLO al Santo Niño de Atocha

Cuestionado sobre por qué se contagió, el mandatario señaló que fue por no haber recibido la vacuna y porque tiene que trabajar "como millones de mexicanos", en el primer argumento criticó a los mandatarios que se han vacunado, bajo su perspectiva, con el pretexto de poner el ejemplo y no temer a las vacunas contra Covid-19.

"¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó", afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Asimismo, señaló que no se obligará a la población a usar cubrebocas, ya que "en México no hay autoritarismo".

"Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad", zanjó.

Recordó que en México con la pandemia, no ha habido toque de queda como en otros países y no se ha obligado a nada porque "es decisión de cada persona" cuidarse contra el coronavirus.

➡ Advierten mayores costos a CFE en reforma a ley eléctrica de AMLO

➡ AMLO reaparece en video para disipar dudas sobre su salud

Del mismo modo, dijo que seguirá trabajando para lograr la transformación del país.

"Afortunadamente salí adelante, entonces nos vamos a seguir enfrentando, vamos a seguir luchando por la transformación del país, porque la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer, las dos crisis", afirmó.

Hasta ahora, México suma 1,92 millones de contagios y 166.200 muertes debido al coronavirus.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias





Política AMLO da negativo a prueba de Covid; seguirá en aislamiento

Sociedad Sin coordinación, programas estatales de apoyo por pandemia