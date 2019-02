AMLO dice que no reprimirá a maestros disidentes en Michoacán

Entre rechiflas, aplausos y protestas se llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa federal Producción para el Bienestar, que encabezó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al hacer uso de la palabra, el propio Presidente reconoció que existe un ambiente de confrontación entre los pobladores, que tanto vitoreaban como rechiflan a los mandatarios estatal y federal, por lo que afirmó:

“¿Ustedes creen que no sabía a qué venía? y que estaban caldeados los ánimos, ¡sí a eso vengo! Sí, no me quedo en la Ciudad de México, donde sólo pasan los aplaudidores, y vengo sin guardaespaldas”.

Por ello, hizo un llamado a la unidad y reconciliación, así como a “evitar el pleito entre paisanos”, con lo que consiguió que la audiencia guardara la compostura, no sin que antes los asistentes insistieran con el clamor: “¡Fuera la CNTE!”.

Al respecto, el Presidente recordó que ya se está apoyando también a los maestros mediante la propuesta para echar abajo la Reforma Educativa, además de que se “está poniendo de acuerdo” con el gobernador de Michoacán para dar solución al problema educativo.

Se comprometió a dar solución a las demandas de la CNTE en su sexenio, pero les pidió paciencia, pues “no se puede de la noche a la mañana”, y los llamó a “no ser rebeldes sin causa”, pues no usará la fuerza pública “para que me acusen de represor”.

Entregan apoyos al campo

En el evento el subsecretario de Suficiencia Alimentaria, Víctor Juárez Carrera, detalló que el programa apoyará a 2.8 millones de pequeños y medianos productores de cultivos básicos, con cuotas de mil 600 pesos por hectárea por ciclo, y de mil pesos por ciclo, para quienes tienen 5 a 20 hectáreas.

Productores inscritos en el Censo de Bienestar y el Padrón con Predios de la Secretaría de Agricultura.

Por su parte, el gobernador del Estado llamó a la Federación a retribuirle a Michoacán con programas, en reciprocidad de lo que la entidad aporta al país.