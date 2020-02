AMLO dispuesto a crear fiscalía especializada en feminicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que estaría de acuerdo en la creación de una fiscalía especializada en feminicidios, pero evitó pronunciarse por impulsarla.

Según dijo, es una tarea que le corresponde a los congresos locales, federales y a la Fiscalía General de la República.

-¿Estaría de acuerdo en que se haga una fiscalía especializada en feminicidios?

-Sí, y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad, respondió durante la conferencia mañanera, frente a los cuestionamientos por los últimos feminicidios cometidos en contra de Ingrid y la menor de siete años, Fátima Cecilia.

Mientras afuera se llevan a cabo las protestas por la violencia de género y presunta omisión por parte de las autoridades, López Obrador insistió en que este problema es “el fruto podrido de un régimen de corrupción”.

“Se solapó por mucho tiempo la corrupción y este problema que se soslaya estalla. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido de un régimen de corrupción de injusticias de privilegios”, expresó.

Asimismo, pidió nuevamente a las manifestantes que protesten sin violencia, pues cuando él fue oposición, “no rompimos ni un vidrio”.

“La única recomendación también respetuosa, no se vaya a malinterpretar, que sean manifestaciones pacíficas. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. Ósea, es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, insistió.

También rechazó pronunciarse con políticas concretas, pese a que el decálogo que improvisó la semana pasada fue rechazado por las feministas y hoy, incluso lo quemaron durante las protestas frente a Palacio Nacional.