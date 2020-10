AMLO, en desacuerdo con su hermano Pío por denuncia contra Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está en desacuerdo en que su hermano Pío haya levantado una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola, luego de que éste revelara unos videos donde denuncia un presunto uso irregular de recursos en Morena.

“No estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y el gobierno que represento; nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar”, agregó.

El mandatario le pidió a Loret de Mola que no se preocupe “porque no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, ni modo que nosotros actuemos como García Luna. No somos iguales”.

> INE debe indagar video de Pío López: exconsejeros electorales

López Obrador dijo que no se le va hostigar ni a perseguir a nadie pese a que están muy molestos los de la “prensa vendida, alquilada”, dijo que no se va a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas.

Pío López Obrador demanda, se dice víctima y pide que me metan 12 años a la cárcel por revelar sus vídeos recibiendo paquetes de dinero. Aquí el texto que publico hoy en @postopinion_es del @washingtonpost: https://t.co/JtbNZVODHl pic.twitter.com/hC8WFS7LBe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 18, 2020

El domingo, Carlos Loret de Mola, reveló en una columna para The Washington Post que Pío López Obrador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y pide que se castigue con 12 años de cárcel al comunicador de Latinus.

Loret de Mola reveló que Pío se hizo la víctima “y pide que se castigue con 12 años de cárcel a quien resulte responsable de la divulgación de los videos. En el mismo escrito, establece que la revelación se hizo en el programa semanal a mi cargo en la plataforma de noticias Latinus”.

> David Léon no asumirá cargo en SSa tras video donde da dinero a hermano de AMLO