AMLO informará semanalmente sobre megaproyectos

El Gobierno federal anunció que semanalmente informará de los avances de obras de infraestructura estratégicas, que son la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Transístmico y Tren Maya.

En ese sentido, el Andrés Manuel López Obrador se comprometió a presentar informes semanales de los avances de las obras estratégicas de infraestructura que se llevan a cabo en este gobierno, las cuales aseguró impulsarán la economía nacional.

“Lo vamos a hacer cada semana para que todos los mexicanos conozcan cómo se va avanzando”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, dio a conocer detalles de la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” en la Base Aérea Militar Santa Lucía.

Adelantó que cuando se inicien el Tren Transístmico y el Tren Maya, también mostrará el progreso de ambos proyectos.

Refinerías reducirán precio de combustibles: AMLO

Al respecto, el mandatario reafirmó su compromiso de reducir el costo de las gasolinas en el mediano plazo, propósito en el que ayudarán las seis refinerías rehabilitadas y la de Dos Bocas, al incrementar la producción y así terminar con la dependencia de las importaciones.

“Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tienen la instrucción de que se cumpla el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de los combustibles. Incluso en el último informe que tuve de la CFE, me dieron a conocer que ha bajado el precio de las tarifas para consumidores. El compromiso es que no aumente”, abundó.

