AMLO instruye a Segob no insistir en entrega de datos biométricos

Como en el Instituto Nacional Electoral están “muy sensibles”, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no insista en la entrega de datos biométricos para la creación de la Cédula de Identificación Única.

“Y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testerearlos, además no es prioridad. La política es tiempo, ya cuando se serenen, y que, además, la gente entienda de qué se trata. Todo eso de tener una identificación única, todo eso genera, muchas sospechas, inquietudes. Entonces, no queremos eso”, expresó.

Sociedad Datos biométricos "se protegen y no se entregan": INE a Segob

Durante la conferencia mañanera, explicó que no quiere seguir con ese tema porque podría pensarse que quieren los datos para “controlar” como en las “dictaduras”.

“Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo, para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona”, comentó.

La semana pasada, Sánchez Cordero y los consejeros del INE se reunieron para avanzar en la creación de la cédula identidad.

En ese primer encuentro, los funcionarios del Instituto Nacional Electoral rechazaron entregar los datos biométricos, para resguardar la información personal y evitar el robo de identidad.

No obstante, se pronunciaron a favor se prestarle la infraestructura del INE, quien cuenta con un aproximado de mil módulos en el país, para que la Segob entregue documentos de identidad a los menores de 18 años.