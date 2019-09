AMLO invita a dar el Grito de Independencia y al bailongo en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los ciudadanos a asistir al Zócalo el próximo 15 de septiembre con motivo al Día de la Independencia.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario dijo que a partir de las 16:00 horas comenzarán los festivales culturales y las representaciones de los 32 estados de la República en la plancha del Centro Histórico.

"Tenemos que recordar la primera transformación de México que fue la Independencia, ya saben que la segunda fue el Movimiento de Reforma, la tercera La Revolución y nosotros estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación (...) Les invito a esta fiesta, vengan con toda la familia".

Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México! pic.twitter.com/tgDEaxbgfT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2019

Agregó que la fiesta habrá aguas frescas, limonada, atole, elotes, tamales y mucha fraternidad.

Desde el balcón principal de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo pidió a los asistentes tener una noche en paz, "ayúdenos para que no haya alcoholismo, drogas. Que no traigan armas, eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, es la época de la no violencia, es la fiesta de la unidad".

Informó que después del gritó habrá fuegos pirotécnicos, así como la presentación de Eugenia León y la Banda el Limón.

Finalmente, dijo que la Cuarta Transformación también significa alegría y que este evento es para recordar "a los que nos dieron patria, justicia y libertad".