Presume AMLO su iPhone 21, asegura no utilizar el teléfono rojo

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador bromeo sobre el famoso teléfono rojo, que se tenía en presidencia, y dijo ya no utilizarlo pues él tiene su Iphone 21.

Tras ser cuestionado durante su conferencia matutina sobre el uso del teléfono rojo, que era utilizado por los mandatarios para comunicarse y “dar instrucciones” a cualquier dependencia o empresa, el mandatario dijo que a lo mejor existe pero él no lo usa.

Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso

López Obrador consideró que aun con el iPhone 21, no es posible comunicarse en el País debido al engaño que fue la reforma en telecomunicaciones.



En el 75% del territorio no se puede comunicar uno, ni con el iPhone 21

Mientras nosotros vivimos en el 2019, AMLO ya está en el 2031



Así presumió su iPhone 21

El presidente dio a conocer que para poder estar comunicado durante sus giras por el país tuvo que pedirle al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que colocará un teléfono satelital.

