AMLO pone "tache" a encargados del programa de becas

El presidente Andrés Manuel López Obrador les puso "tache" a las personas que están a cargo del programa de becas para estudiantes de nivel medio superior, luego de que denunciaron que la ayuda no les ha llegado.

"Para los que estudian nivel medio superior, que ahora me plantearon que no les ha llegado, así es, esto se está transmitiendo y tienen tache los que manejan el programa, porque ya está el apoyo, nada más tiene que llegar a todos los estudiantes", indicó AMLO en su visita a Ocosingo, Chiapas.

Explicó que es importante que sigan recibiendo apoyo para que finalicen sus estudios, pues el “nivel medio superior es el de mayor deserción”.

La Beca Universal Benito Juárez se otorgará a todos los estudiantes de escuelas públicas de educación media superior, los beneficiarios reciben apoyo de 800 pesos mensuales.

"En la hamaca no se lucha"

Durante su presentación del programa "Sembrando Vida", López Obrador pidió a los campesinos aprovechar el tiempo y no dejar pasar la oportunidad que se tiene para sembrar y cultivar el campo abandonado por muchos años, “nada de estarnos autoengañando, nada de decir sí voy a sembrar y estar echando mentira”.

Convocó a no mentir y actuar con rectitud, “nada de estar perdiendo el tiempo en la hamaca, ‘compañero escucha en la hamaca no se lucha’, nada de que ya tengo el seguro a estar tomando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar lo más posible “para que no se las pongamos fácil” si regresan los neoliberales.