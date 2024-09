AMLO pidió a grupos criminales tener responsabilidad tras violencia en Sinaloa

Ante la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los narcotraficantes que "tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos", pero insistió en que "es un asunto de ellos”.

Desde el 9 de septiembre se han desatado hechos violentos en la capital de Sinaloa, dejando al menos 12 hombres asesinados, 11 personas heridas por armas de fuego, 20 víctimas de desaparición forzada y 31 denuncias de robo de vehículo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante ello, en su conferencia mañanera de este viernes, el mandatario federal hizo un llamado a la población de Sinaloa y también a los delincuentes.

"Serénense, tranquilícense, pensemos en el país, pensemos también en la gente, en los ciudadanos. ¿Cómo vamos a estar atemorizando sin fundamentos? Sí hay problemas, los estamos enfrentando", expresó.

Asimismo, dijo: “Sí tiene arreglo, con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamientos, para cuidar a la población, y también ellos (los narcotraficantes) deben actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país".

López Obrador reconoció que la situación en Sinaloa "se desajusta" tras la captura de Ismael Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien entregó al Mayo a Estados Unidos el 25 de julio, según la versión oficial de Washington y México.

Por la violencia, el Gobierno de Sinaloa suspendió los festejos patrios del 15 de septiembre, todas las escuelas han cancelado clases en Culiacán y otros municipios, mientras que negocios han cerrado y las personas se resguardan en sus casas.

Sin embargo, el presidente consideró que los medios de comunicación magnifican la violencia y minimizó la violencia en el territorio sinaloense, comparando la cifra superior de homicidios registrados en Nayarit el mismo lapso.

“No es un asunto mayor, hasta ahora y ojalá”, declaró.

El presidente señaló que su llamado será atendido por los grupos criminales y detalló que las fuerzas federales en Sinaloa tienen la instrucción de evitar los conflictos armados.

|| Con información de Rafael Ramírez, El Sol de Sinaloa y EFE ||