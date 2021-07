AMLO llama a pobladores de Aguililla a no involucrarse con crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Aguililla, Michoacán, para que no caigan en la manipulación de grupos criminales

El mandatario aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional continuarán en la zona luego de la agresión a elementos del Ejército el fin de semana pasado.

“Haciendo un llamado a la población de Aguililla, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo.

“Que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos, que aunque aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan, solo los están utilizando, y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos”, expresó el mandatario.

López Obrador destacó además que ya existe una mesa de diálogo en Aguililla, zona sitiada por el crimen organizado y por el control de plazas. El objetivo es mantener la protección de la Guardia Nacional y el Ejército.

“No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, aunque se burlen porque tengo una razón de fondo, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos, la paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el fuego con el fuego”, destacó.

Afirmó que por ahora no tiene previsto visitar la comunidad, pues “no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios”, refirió.