AMLO llama a una revisión de la fusión entre Fox y Disney

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una revisión de la fusión entre Fox y Disney para evitar que se cobre por ver el fútbol, ya que “no se vaya a afectar a los consumidores.

En su conferencia de prensa, López Obrador mencionó que tiene información sobre el tema y dijo que esta fusión no se permitió en Europa ni en Estados Unidos. Se dijo respetuoso de los trabajos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero que sabe qué hay un conflicto de interés por un ex trabajador de la Comisión que está asesorando a Disney y Fox para su fusión.

Lo que me preocupa es que se cobre por ver el fútbol, no es mi deporte favorito pero si mucha gente ve el fútbol no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a consumidores y a los aficionados del fútbol y el béisbol ni hablamos ni lo pasan por la televisión. Pero si afectan el fútbol no.

Pidió que se revise y se debata, “sí, son organismos autónomos pero no son infalibles. No son el castillo de la pureza y se vea que están haciendo”.