AMLO mantiene cuadro leve de coronavirus, informa Ssa

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenía con un cuadro leve de síntomas y evolucionaba favorablemente tras contraer el coronavirus, informó Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud.

"Mañana (domingo) se cumple la mitad de su periodo de aislamiento y continúa con el mismo cuadro leve", dijo Cortés, un funcionario de la Secretaría de Salud.

"Son 14 días de aislamiento desde el inicio del cuadro clínico", agregó.

El mandatario, que el domingo informó de su contagio, reapareció el viernes en un video difundido a través de redes sociales, en el que afirmó que sus médicos le habían asegurado que ya había pasado la "etapa crítica" de la enfermedad.

Los días posteriores a la notificación de su contagio, funcionarios de salud aseguraron que el mandatario apenas tenía dolor de cabeza y febrícula; sin embargo, generó especulaciones en la prensa al no aparecer públicamente en cinco días.

“Todavía tengo Covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo.

“He estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente de la pandemia, estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla para que no falten camas, médicos, enfermeras, equipos y medicamentos en los hospitales Covid, no nos han rebasado las circunstancias”, puntualizó López Obrador mientras caminaba por Palacio Nacional.

El presidente reiteró que para finales de marzo se espera tener vacunados a todos los adultos mayores del país, para reducir la mortalidad por Covid en un 80 por ciento e informó que es probable que se reanude la entrega de vacunas de Pfizer a partir del 10 de febrero.