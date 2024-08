AMLO minimiza paro del PJF: lo bueno es que no van a quedar libres criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que estalló ayer. Sin embargo, dijo que servirá para que no queden libres criminales.

“Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar (su huelga) a que si no están los jueces, no están los magistrados y no están los ministros en activo, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, ironizó.

“No van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, remató.

Este lunes estalló un paro en las sedes del Poder Judicial de la Federación como protesta por la reforma judicial que impulsa el Presidente. De acuerdo con los trabajadores, el paro seguirá hasta que les hagan caso y hagan cambios en la iniciativa que propone, entre otras cosas, elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular.

Lopez Obrador dijo que lo único que le preocupa es que “tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasará nada”, remarcó, al referirse a un juicio que entabló el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con Grupo Salinas.

“En lo que a nosotros corresponde (habrá), respeto absoluto a su huelga, libertad”, dijo el mandatario.

También, comentó que los trabajadores saben que “es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir al mismo Poder Judicial”.