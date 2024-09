AMLO niega fragmentación del Cártel de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia ocurrida en Culiacán, Sinaloa, ayer por la madrugada se debió al enfrentamiento de bandas criminales, pero negó que la violencia se deba a una posible división del Cártel de Sinaloa, luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

—¿Se está fraccionando el Cártel de Sinaloa?

—No quiero adelantar nada. Es un enfrentamiento. Espero que sea transitorio. Así es que fue lo que sucedió ayer en la madrugada y ya parece que regresó la calma y pedirle a todos que actúen de manera responsable.

También se le preguntó si la violencia en Sinaloa se debe a la detención de “El Mayo” Zambada y dijo que era probable: “Es muy posible que esté vinculado a eso, pero pues hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. No queremos violencia, nadie quiere violencia, el pueblo de Sinaloa no merece violencia, el pueblo de México no merece violencia, en el mundo hay que desterrar la violencia”, remarcó el mandatario.

López Obrador agregó que en su reunión de seguridad de este martes se le dio un informe, en el que se le dijo que ya está en calma Sinaloa y no se han presentado enfrentamientos desde ayer al mediodía.

“El informe que tenemos en la mañana es que no hay enfrentamientos desde ayer al mediodía, hasta la mañana de hoy. Y ya hay protección de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas”, remarcó el mandatario federal.

Ayer se registró un enfrentamiento entre civiles armados y miembros de las fuerzas federales en La Campiña, Culiacán, lo que provocó pánico entre la población y propició que se suspendieran las clases y el transporte público.

Tras el enfrentamiento se informó que hubo bajas de las Fuerzas Armadas, sin precisar el número.

El presidente dijo que tras estos hechos, falleció un sargento del Ejército y fueron heridos dos elementos castrenses más y también se tiene a un civil herido y algunos detenidos.

“Lamentablemente hirieron a dos militares que iban a ayudar para evitar el enfrentamiento y proteger a inocentes”, resaltó López Obrador.

“Lamentablemente falleció un sargento. Le mandamos a su familia nuestras condolencias. Fallece en el cumplimiento de su deber”.