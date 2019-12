AMLO no descarta acuerdo con Teletón para atender a más personas con discapacidad

En el Día Internacional de la Discapacidad, el Gobierno federal no descarta la posibilidad de utilizar las clínicas del Teletón, mediante acuerdo, para que las instalaciones sean más utilizadas porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos.

“Tenemos que avanzar en la atención médica especializada’’, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

“No lo descarto, sería como una excepción, nuestra política es directa y los beneficios lleguen directos; aquí pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, tratamiento en estas clínicas especializadas’’, dijo el mandatario.

Informó que son más de 14 mil millones para el 2020, 15 veces más que en Presidencia de la República, para niños y niñas con discapacidad; es un programa de orgullo, humanismo puro. Todo lo que podamos hacer por estos programas, lo llevaremos, aunque “nos quedemos sin camisa’’ y aunque se enojen nuestros adversarios, que digan misa, pero esto es lo principal.

Lo que tiene que ver con la atención médica especializada para evitar la discapacidad permanente, muchas veces la discapacidad se vuelve permanente porque no hay la atención, no tenemos buenas clínicas, no hay avance en esta materia, independientemente si nos gusta o no, si consideramos si fue bueno o malo, si fue auténtico o falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura, argumento el Ejecutivo.

Aprovechar toda la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa de atención al problema de la discapacidad, sino ¿que tenemos en el país?, ¿que se está subutilizando? Es como el caso de la infraestructura educativa, de salud, ¿porque no?.

Esto ya lo está analizando el director del IMSS, Zoé Robledo, ¿porque no se utilizan todas las instalaciones y se interviene y se opera también en la noche con todos los turnos?; ya se tienen las instalaciones para utilizar más el equipo y que una operación no se haga a los tres o seis meses, sino reducir el tiempo de atención.

López Obrador apuntó que es parecido a esto, hay discapacidad que se pueden corregir, si se atiende, pero por la pobreza y la falta de atención médica especializada esas discapacidades “menores’’, se convierten en permanentes. Eso hay que tenerlo en cuenta, argumentó.

Un inventario de infraestructura médica especializada y reforzarla; si hay redes de hospitales o centro de atención privados, subutilizados –que es la información que tengo- por falta de recursos, no se ocupan las instalaciones todo el tipo o no tienen para cubrir especializadas. Son de los programas pendientes, anotó el Ejecutivo.

AMPLIACIÓN DE RECURSOS

Ejecutivo destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 aprobado por la Cámara de Diputados contempla una ampliación presupuestal para la implementación del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”.

“Se considera también el aumentar la pensión o mantenerla porque ya se está incluyendo el porcentaje de inflación. Para que no se deteriore, se complementa con la inflación estimada para el año próximo”, explicó.

A su vez, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que al mes de diciembre la entrega tiene un avance del 81 por ciento con la incorporación de 815 mil 883 personas, de las cuales 372 mil 588 son mujeres y 443 mil 295 son hombres. La meta, dijo, es atender a un millón de personas con discapacidad.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, representan el sector prioritario, en el que actualmente están incorporados 507 mil 950. En cuanto a los pueblos indígenas, las personas con discapacidad que tienen de 30 a 64 años, son beneficiarios. Actualmente están incorporados 77 mil 283 indígenas de este rango de edad.

También se han integrado a 230 mil 650 adultos de 30 a 67 años que viven en las zonas urbanas con alto grado de marginación.