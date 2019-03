¿Es mucho pedir que se disculpen? Pregunta AMLO tras cartas al Rey de España y al Papa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura sobre las cartas enviadas al Rey de España y al Papa Francisco manifestando que el pedir perdón traerá la reconciliación.

Es ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos , ese es el planteamiento, ¿o es mucho pedir?

Durante su conferencia matutina, realizada desde Tijuana, el mandatario se pronunció nuevamente sobre la polémica que causó su petición de perdón de parte del rey de España VI y el Papa Francisco a los pueblos originarios de México.

Hablando del caso específico de México, López Obrador aseguró que como representante del Ejecutivo también debía pedir perdón.

Que nosotros también hagamos lo propio, en mi caso como representante del Ejecutivo, pedir perdón por el exterminio del pueblo yaqui, porque fue criminal, horroroso, las deportaciones de los yaquis al sureste del país, el trato que se les dio.

También por la represión a los mayas y la persecución y asesinato a los migrantes chinos durante el Porfiriato y la propia Revolución Mexicana.

En relación al Papa Francisco dijo que no sabía que vendría al país pero señaló que si en Bolivia ya pidió perdón, también debería hacerlo para los pueblos de México.

No sabía que no vendría el papa. Siempre será bienvenido. En Bolivia ya pidió perdón. Lo que pedimos es perdón para los pueblos originarios, no una indemnización