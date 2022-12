AMLO pide a Bad Bunny concierto gratis en el Zócalo: “no le podemos pagar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa invitó al cantante puertorriqueño Bad Bunny a realizar un concierto en México tras los incidentes registrados en su concierto en el Estadio Azteca la semana pasada con la empresa Ticketmaster.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo", dijo el presidente.

“Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió allá en el Azteca, volando en una palmera, y pues eso sí no se puede acá”.

Sobre el caso de Ticketmaster, le pidió a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco que se le reembolse el gasto a los asistentes que no pudieron entrar al concierto, y que se entregue el excedente del que tienen derecho.

La dependencia señaló que todas estas demandas comenzarían a revisarse con Ticketmaster a partir del lunes / Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

"Decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes porque no pudieron entrar, porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude. Algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos".

Asimismo, AMLO reprochó la actuación de la Cofece que permite que haya un monopolio con la empresa Ticketmaster.

Por su parte, la empresa negó que existiera una sobreventa de boletos para los conciertos de Bad Bunny, luego de los señalamientos del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

“No existió sobrecupo alguno ni sobreventa de boletos”, sostuvo la empresa, luego de que Sheffield acusara que la presentación del reggaetonero en el Estado Azteca fue sobre vendida y por eso, miles de personas se quedaron fuera del evento pese a contar con la entrada.

Ticketmaster insiste que el viernes se presentaron en los accesos al Estadio Azteca “una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales”, esa situación provocó confusión entre el personal encargado del control de accesos.

Además, señalan que el caos provocado por las supuestas entradas falsas provocó una “intermitencia temporal en el sistema de lectura de boletos”, lo que impidió que se reconocieran “por algunos momentos” entradas legítimas, dejando fuera a cientos de personas que habían adquirido sus boletos a través de Ticketmaster.