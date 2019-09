AMLO pide a fuerzas armadas respetar los derechos humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las Fuerzas Armadas que se respete la vida de las personas y los derechos humanos.

Luego de confirmar que él autorizó que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional se defiendan de las agresiones perpetradas en su contra.

Sociedad Sedena da luz verde: militares podrán responder ataques

“La recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había reacias y masacres. Eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el gobierno esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema lo agravó”, exhortó durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario recordó que esa “mentalidad autoritaria” ya no corresponde al actual gobierno y no se puede resolver todo por la fuerza. A su vez, les recordó que más que tratar con delincuentes, trabajan con seres humanos, a quienes no se les puede masacrar o ajusticiar.

“Se tiene que respetar la vida de las personas y nada de que son delincuentes. No, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar”, expresó.

López Obrador reclamó a la delincuencia qué es lo que gana con provocar a los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, de quienes dijo “han actuado muy bien”.

Ellos han actuado muy bien, ¿pero qué ganan los delincuentes con estar provocando? Nada

El primer mandatario comentó que ya ha hablado con los elementos de las Fuerzas Armadas y ellos saben que no caer en provocaciones es un ejemplo de un buen servidor público y “lo cortés no quita lo valiente”.

“No debe de mal interpretarse, los mandos de las fuerzas armadas están conscientes de que no debe recurrirse al uso indebido de la fuerza y que deben respetarse los derechos humanos”, insistió.

Aseguró que con la inclusión del respeto a los derechos humanos en la formación de los elementos de seguridad y la promesa de que no van a utilizar los cuerpos militares para reprimir, se garantiza que vaya a haber violaciones.

Comentó que ya crearon entre 30 y 50 espacios para la operación de la Guardia Nacional en las coordinaciones regionales de seguridad.