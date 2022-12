AMLO pide a Sheinbaum no dejar investigación sobre atentado a Ciro Gómez Leyva

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no olvidar la investigación sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Aquí está la jefa de Gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedió con Ciro Gómez Leyva porque yo quiero seguir informando aquí. Es un asunto muy importante, no lo podemos dejar porque nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió", expresó.

A su vez, recalcó que está comprometido en garantizar la libertad de expresión, por lo que su gobierno investiga todos los atentados en contra de periodistas, no sólo de quienes son famosos.

“Entonces queremos saber qué realmente sucedió, cómo van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención y no solo por tratarse de este asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, lo hacemos en todos los casos, tenemos una política de cero impunidad”, dijo.

Por su parte, la jefa de Gobierno dijo en torno a este caso que se investiga a “varios vehículos” que participaron en el ataque contra Gómez Leyva, pero acotó que se está respetando el proceso de secrecia en la investigación.

“Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno. Vehículos que participaron en el evento. De uno se conoce que no sólo lo siguió ese día, sino en días anteriores”, dijo Sheinbaum.

Con información de Rafael Ramírez