AMLO pide respeto a periodistas tras agresiones en marcha de feministas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se respete a los medios de comunicación y “que apliquemos el principio del amor al prójimo”.

Luego de que en la manifestación contra la violencia a la mujer el pasado viernes 16 de agosto, agredieron físicamente a reporteros de diversos medios de comunicación.

“Nada de odios, tenemos que actuar con responsabilidad y con fraternidad, y que se respete a los medios de información, que se respete a los periodistas, que incluso se puede tener diferencias con medios de información, con periodistas, pero hay dos cosas: primero, estamos en una etapa nueva, ya no es lo mismo de antes”, afirmó el primer mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador subrayó que se respetará la libertad de expresión, pero hay razón para realizar “venganzas” en contra de los comunicadores, quienes sólo van a hacer su trabajo.

Prometió que investigarán a los responsables de las agresiones, las cuales incluso rebasaron el plano físico durante las transmisiones en vivo, y aplicarán las respectivas sanciones.

No obstante, reconoció que al “diálogo circular con los medios”, como denomina a las conferencias matutinas, asisten actores pagados por algunos funcionarios públicos.

“Sí, puede ser que haya quienes no son profesionales de periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción. Todos pueden participar libremente, hay simulación”, defendió a pregunta expresa.

AMLO dice que no paga por “chayotes”

Pese a ello, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno pague por posicionar los temas que le convienen o dar línea directa a los medios de comunicación, como se hizo en los 36 años de gobierno neoliberal, según dijo.

Justificó que hay apertura a todos los canales, en este caso, a los portales, y no restringirán el acceso ni actuará con favoritismo. Después de que se le cuestionó por qué solo le da la palabra a unos cuantos durante las conferencias mañaneras.

“No les entregan preguntas, primero. Segundo, no hay consigna, segundo hablan todos. Vamos buscando que lleguen más, eso es lo segundo y lo tercero que es mucho muy importante

Aceptando sin conceder, que nosotros tengamos arreglos, que les digo, no es cierto, eso es falso, porque si no, para qué hacemos esto. Nosotros no somos simuladores, no somos iguales”, insistió.