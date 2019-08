AMLO rechaza haber pedido 'la cabeza' del titular de ASEA, Luis Vera

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber presionado a Luis Vera, para que renunciara a la dirección de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

“No, no se la pedí la renuncia, pero depende de la Secretaría del Medio Ambiente. No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos, para nada”, desmintió durante la conferencia mañanera.

Asimismo, descartó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, haya presionado al exdirector de la ASEA para que emitiera en “fast track” la Manifestación de Impacto Ambiental para darle banderazo a la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Señaló que lo único cierto es que “deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, y como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, en que no se haga el Tren Maya”.

Comentó que la agencia ambiental del estado depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que toca su titular, Víctor Manuel Toledo, dar información sobre la salida de Luis Vera.

“Eso depende del Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que es una gente íntegra, además de ser una eminencia en la materia, que es de los que más sabe. No de los famosos estos, de los que realmente sabe en la materia de la ecología del medio ambiente, además de eso, de ser un profesional, un hombre inteligente, es honesto y de él depende este asunto”, explicó.

Aún no recibe la carta de renuncia de Luis Vera ni le han notificado los motivos de su salida de su gabinete legal, siendo el segundo funcionario que renuncia en el sector de la Semarnat. La primera fue Josefa González hace un par de meses, por abusar de su autoridad en un vuelo de Aeroméxico.