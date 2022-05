AMLO rechaza que organizaciones criminales controlen parte del territorio mexicano

Mazatlán, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las organizaciones criminales controlen parte del territorio mexicano, esto al ser cuestionado porque el viernes un grupo de personas armadas instaló un retén en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, donde detuvo por unos momentos al convoy de la prensa que cubre la gira presidencial.

Sobre dicho incidente, el mandatario federal señaló que en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, hay personas que están actuando pensando que se debe "cuidar" una región.

"En algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien", declaró en su gira por Mazatlán

Respecto a que los sujetos armados utilizaban uniformes tácticos, que se supone solo debe utilizar el Ejército, respondió que está mal y no debía suceder.

"Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les diría: arriba, Sinaloa", declaró.

- Entonces, ¿los grupos delictivos no tienen control del territorio, del país?

"No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso en Estados Unidos? García Luna", concluyó.

El pasado viernes, un grupo de personas armadas detuvo a un grupo de reporteros que cubrían la gira presidencial en el Triángulo Dorado sobre la carretera Badiraguato- Guadalupe y Calvo, a 30 minutos del rancho La Tuna, donde vive la señora María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán.

