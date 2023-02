AMLO reconoce dificultades en la construcción del Transístmico, pero garantiza su finalización

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que su Gobierno enfrenta problemas para que avance la construcción del tren para el Corredor del Istmo de Tehuantepec (CIIT), aunque justificó que esto es porque se abandonó la vía durante el período neoliberal.

“Esas vías estaban abandonadas, es muy interesante que se sepa que con el modelo neoliberal todo se privatizó”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves a pregunta expresa de El Sol de México.

Este rotativo registró en diciembre que el Corredor del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, no solo traerá desarrollo y competitividad al sureste del país, sino también conflictos sociales y delictivos, según advirtió una presentación del Ejército filtrada en los Guacamaya Leaks.

Además, este diario documentó que la Secretaría de Marina (Semar) instancia encargada de construir el Tren del Transístmico, tiene dificultades para avanzar, pues hay asentamientos humanos sobre la vía federal que impiden su paso.

La construcción de este corredor que conectará el Golfo de México con el Océano Pacífico para competir con el Canal de Panamá, tendría un costo cercano a los mil millones de dólares y se compondría de una línea de ferrocarril, carreteras y 10 parques industriales para que empresas de distintos sectores se establezcan en la zona, según las proyecciones del gobierno.

El pasado 15 de febrero se enfrentaron campesinos y elementos armados de la Semar en el ejido Palomares, en Juchitán, Oaxaca, luego que los campesinos intentaron impedir los trabajos de modernización de las vías del Tren Transístmico.

Ante esto, el presidente respondió hoy en su mañanera a este diario que no se está abriendo a golpes el curso del tren y agregó qué hay grupos de caciques que quieren extorsionar a su Gobierno para que avance el Tren.

“Tuvimos problemas, como tú señalas, mucha gente construyó al lado del ferrocarril, hay tramos donde no hay problema pero hay otros en donde sí y hay que ir hablando con la gente y dándoles opciones”, respondió.

Lopez Obrador dijo que cuando se trata de gente pobre y humilde siempre se privilegia el diálogo. Aunque, también sostuvo que hay grupos que han abusado y “pretenden obtener raja” de esta obra, porque ya saben que se va a construir.

“Aquí había un grupo, por Sayula, (Veracruz) de esos que dominaban, de la delincuencia, y que obligaban a las empresas a que tenían que comprarles a ellos los materiales”, dijo el mandatario.

Este diario también documento que hasta el momento no hay interés de la Iniciativa Privada para invertir en Corredor del Istmo de Tehuantepec (CIIT), debido a que la Plataforma Nacional Transparencia no registra inversiones en el proyecto. Pero el presidente respondió que se debe a que no se ha licitado aún.