AMLO reconoce que sí usarán las Afores no reclamadas para financiar Fondo de Pensiones

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “las cuentas individuales de Afores son intocables” y tiene la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores”, dijo este viernes que sí se busca utilizar 40 mil millones de pesos de Afores no reclamadas.

Al defender la iniciativa de reforma de Morena a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que está en la Cámara de Diputados y que busca cumplir su promesa de aumentar el monto de las pensiones de los jubilados a través del financiamiento de un fideicomiso denominado del Bienestar, López Obrador dijo que sí busca tocar las afores de trabajadores que no han reclamado sus ahorros.

“Las Afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro asocial, pero no lo hacen, entonces queremos que esa disposición legal quede establecida claramente, para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, sino son fondos que se producen hay trabajadores que no reclamaban sus ahorros, por cualquier razón y también por las burocracias, eso que no se lo queden las Afores”, explicó.

López Obrador acusó que esos recursos que manejan las Afores y no han sido reclamados, deben ser devueltos por ley al Seguro social y no se está haciendo eso en su totalidad.

“Han devuelto creo que mil millones y tienen creo que 40 mil”, indicó.

Subrayó que para crear el fondo, “además de darle recursos de las Afores no reclamadas”, utilizarán recursos confiscados que tiene el Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado y, también las utilidades de las empresas paraestatales que administran la Secretaría de la Defensa y Marina, como el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum y Ciudad de México, así como con la línea aérea de Mexicana.

Ante acusaciones de la oposición a la reforma morenista, la cual califican como “un agandalle” y “confiscatoria”, por pretender crear un fideicomiso con recursos no reclamados de personas mayores de 70 años, el presidente respondió: “No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más”, señaló.

Sostuvo que la polémica a la iniciativa morenista ayuda a aclarar lo que está haciendo y aprovechó para arremeter en contra de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón, quienes modificaron las Leyes para trabajadores jubilados para reducir los montos de las pensiones.

“¿Que hizo Zedillo con el apoyo de otros con la reforma que sacó a la Constitución de 1997? Bueno, pues antes de esa reforma del trabajador si jubilaba con 10 mil pesos, eso era lo que iba a recibir y Zedillo reforma la Constitución para que el trabajador en lugar de que reciba los 10 mil, reciba 3 mil, y no exagero, ¡eh!”, sostuvo el mandatario.

El Sol de México informó este viernes en su primera plana que las Administradoras de Fondos Vejez y de Vivienda, pero que no para el Retiro (Afore), deberán transferir a un nuevo Fondo de Pensiones que será administrado por el Banco de México, entre 30 y 40 mil millones de pesos ahorrados por los trabajadores de 70 años en sus subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y de Vivienda.

Este viernes, el presidente reconoció que con las acciones que está realizando para elevar el monto de las pensiones “no alcanza” y que la media de transferir recursos de los ahorradores “es para crear” el Fondo de Pensiones del Bienestar y subrayó que lo que busca hacerse es “fortalecer” los fondos, “para que el que se jubile con estas leyes antilaborales —la de Zedillo y la de Calderón—, pueda recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo, entonces eso significa tener un fondo especial, compensatorio que lo va a manejar el Banco de México”, explicó.