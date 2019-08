AMLO reitera apoyo a clínicas rurales

El presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó, ayer, en Villa Alta, Oaxaca, la mitad de su gira por los hospitales rurales del sistema IMSS Bienestar, para evaluar las condiciones de los inmuebles y plantear posteriormente la estrategia para reforzarlos.

Durante esta gira, el jefe del Ejecutivo ha visitado los hospitales en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Durango, Michoacán, y Estado de México, con un recorrido de 6 mil kilómetros por carretera.

Los directores de la mayor parte de los hospitales le han expuesto que los equipos con que cuentan están descontinuados o cumplieron su vida útil, y carecen de medicinas y de materiales de curación.

También han exigido la construcción de albergues para recibir a los pacientes y a sus familias, o bien la ampliación de los que ya existen, pues cuando fueron construidos la población que atendían era menor a la actual.

Ayer, durante su visita por el hospital Rural de Villa Alta, ubicado en la Sierra de Oaxaca, reiteró que se basificarán a todos los trabajadores en materia de salud.

Señaló que estas bases se estarán entregando durante el sexenio, pero, además garantizó que siempre habrá medicamentos, médicos, especialistas y enfermeros en hospitales y centros de salud.

Añadió que mejorarán la infraestructura, y para ello se están realizando ahorros en diferentes rubros, y se ha cambiado la política social entregando los recursos a las comunidades y a los verdaderamente necesitados.

“Ayúdenme a empujar al elefante, no es asunto del gobernador o el presidente, es asunto de todos porque eso es democracia, la participación de todos”, destacó al tiempo que recordó que los propios ciudadanos son los que pueden hacer las obras.

En materia educativa detalló que ya han cumplido con cancelar la “mal llamada reforma educativa” y que no se perseguirá a maestros.

López Obrador insistió, además, en que en México no hay problemas financieros y estimó cerrar el año con 350 millones de pesos en remesas. También anunció que insistirá ante el Senado de la República con su iniciativa del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, luego de que los legisladores rechazaran el nombre.

Durante su diálogo con la comunidad de Villa Alta, dijo que no quiere que la Ley de Extinción de Dominio lleve el nombre que eligió el Senado, “para obtener los votos de todos los partidos que no se llamará así, se iba a llamar Instituto para Devolver lo Confiscado a la Delincuencia Mediante el Proceso de Extinción de Dominio. ¿Le entendieron ustedes?. Nada, no, así no lo quiero”, dijo