AMLO respalda a Sheinbaum de no reprimir protestas de mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las acciones y la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no abrir procesos legales contra quienes vandalizaron el Ángel de la Independencia este fin de semana durante una protesta contra los abusos sexuales y asesinatos de mujeres.

“Estoy informado y respaldo la actitud de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, creo que se actuó bien. Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, muy hipócritas”, afirmó.

Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos para que no usen la violencia ni vandalicen el patrimonio cultural de México.

Resaltó que las protestas se pueden llevar de manera pacífica y cuestionó cuál es la relación o la necesidad, de manifestarse con agresiones y las violaciones a las mujeres.

“Hago un llamado a quienes se manifiestan, a quienes protestan, de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural artístico ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel es un monumento importantísimo?”, exhortó.

En este sentido, pidió a los protestantes, “autolimitarnos”, y más que pedir tolerancia, comentó que se debe actuar con respeto a las libertades de los demás.

López Obrador subrayó que no van a reprimir a los manifestantes ni van a utilizar a la Guardia Nacional para contener estos movimientos.

“Además, para subrayar, soy partidario de la no violencia. Me formé en el estudio, en las lecciones de Gandhi, de Mandela, de Luther King. No creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa. El mal no se puede enfrentar con el mal”, aseveró.