AMLO se lanza a jugar beisbol y PAN lo critica

Fueron cuatro batazos tronantes los que pegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con fuerza y potencia bateo imparables, a correr y a la calle del Parque Tranviarios.

Con chamarra azul marino con el nombre de México, gorra verde y guantes rojos con gris, el Presidente soltó el brazo con potencia para ejercitarse.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad ¿AMLO se benefició de las filtraciones de Wikileaks?

“Para todo hay tiempo, además uno tiene que dedicarle tiempo al deporte, todo lo que es el ejercicio físico es fundamental, es medicina preventiva’’, se escucha en el video que subió a sus redes sociales.

Con agitación por el esfuerzo, Obrador explica que en una rutina, “los que jugamos beisbol, primero se camina, se corre, yo ahora ya no corro tanto, camino, pero antes era correr 100 metros, 150 metros y regresar caminando; y correr y caminar y así, luego se tiene uno que estirar para evitar desgarres en los músculos, hacer unos ejercicios de estiramiento’’.

Y seguía explicando el Mandatario, lo que estoy haciendo ahora, “que es calentar el brazo, ya a mi edad, como dicen en el beisbol, sóplale y ya no le llega uno, pero es importantísimo calentar el brazo, no tirar, si calentar el brazo, porque si no se afectas uno el hombro, el codo; lo primero es calentar’’.

Lo otro, prosiguió, “lo que hace uno, en mi caso, es agarrar algunas rolas ahí en tercera, la esquina caliente; vamos tercera, Carlos –le dice a uno de los tiradores de bola-, que le gusta mucho el beisbol, tiene 73 años, está entero, pero este señor, “tierrita’’ –en referencia a otro tirador-, que es una institución, aquí en el Parque de Tranviarios, tienen 81 años y todavía hacemos deporte y todavía macanea’’.

Foto Presidencia

➡️Cofepris autoriza vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia

“Para agarrar mejor, para fildear aquí en (base) tercera, en el cuadro, lo mejor es agacharse, así…estar agachado para que pueda uno coger así, si esta uno parado se tardar uno más y no tiene uno la misma visión sobre la pelota, donde viene la bola’’, señala el Presidente con movimiento y agachando el cuerpo.

Y al final, fueron cuatro batazos, imparables y a correr; “otra vez, voy para la calle’’, le gritaba al pitcher.

“Este es el beisbol, cualquier que en este año del 2021, nos ejercitemos, que aliviemos a nuestro organismo, así nos ponemos fuertes y resistimos a la enfermedad y a la pandemia’’.

Foto Presidencia

PAN lo critica

El Partido Acción Nacional (PAN) criticó la exhibición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrdor de su persona, al publicar un video en donde se le ve jugando beisbol en pleno semáforo rojo de la pandemia por Covid-19.

Política "Ha trabajado bastante", dice AMLO sobre vacaciones de Gatell en Huatulco

El presidente López Obrador escribió en el video que difundió en sus redes sociales que “para todo hay tiempo y más cuando se trata de hacer deporte”; mientras el dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza reviró lo dicho por el presidente al expresar que “claro presidente López Obrador, tómese su tiempo”, como lo hizo el subsecretario Hugo López-Gatell para distraerse y relajarse, mientras en CDMX los hospitales están saturados”.

➡️Slim amplía hospital en Centro Citibanamex para pacientes Covid

El panista recordó que actualmente “no hay respiradores, ni oxígeno” en hospitales, mientras subrayó que “la gente sigue muriendo, está desesperada y tienen que salir de sus estados para buscar que los atiendan”.

Ayer, también se dio a conocer por una serie de fotografías difundidas en redes sociales que el Zar anticovid del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, se fue de vacaciones con una acompañante a las playas de Oaxaca, mientras recomendó a la ciudadanía quedarse en sus casas para evitar contagios de coronavirus.

Con información de Rafael Ramírez