AMLO se solidariza con Claudia Sheinbaum por tragedia en el Metro

El presidente Andrés Manuel López extern su solidaridad con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, por la tragedia ocurrida el sábado pasado en la Línea 3 del Metro, donde dos trenes chocaron y hubo un saldo de una joven muerta y 57 heridos.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional el mandatario aseguró que Sheinbaum tiene su todo su apoyo y así como el gobierno capitalino.

"Quiero aprovechar —porque se alborotan los zopilotes—, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el Gobierno de la Ciudad y la Jefa de Gobierno, que es honesta e íntegra, quiero aprovechar porque como ya estamos en temporada electoral se aprovechan para descalificar, atacar", dijo AMLO.

López Obrador señaló que sobre el choque de trenes, —la cuarta tragedia que se registra durante la administración de Sheinbaum—, será la propia jefa de Gobierno quien informe de este siniestro y se comprometió a que no se oculte nada sobre este hecho.

"Lo está viendo la Jefa de Gobierno con mucha responsabilidad, se están viendo las causas y se va informar, sin ocultar nada, se tiene que ver qué fue, si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente", manifestó López Obrador.

Además, subrayó que todos los funcionarios tienen la obligación de actuar con rectitud y asumir sus responsabilidades y criticó a aquellos que han estado "traficando con el dolor humano".

"No deja de haber este ingrediente, lo que antes se conocía coloquialmente como grilla. Es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, eso es enajenación, es no tener escrúpulos morales de ninguna índole”, puntualizó.

Finalmente, dijo que se va a esperar a que se tengan los resultados y aprovechó para pedir a la Fiscalía capitalina que se informe sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

"No se nos va olvidar eso, se tiene que seguir investigando, porque quienes mas nos ayudan son los ciudadanos, la gente, siempre, y si tienen información que nos ayuden para que salgamos todos adelante", concluyó.