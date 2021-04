AMLO sospecha montaje en denuncia de vacunación falsa en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó esta mañana que el video viral donde se aprecia una presunta vacunación falsa en Ciudad de México, podría ser un montaje.

El mandatario justificó que en la capital se han aplicado cerca de un millón 200 mil vacunas pero de repente salce un video que se vuelve nota nacional, "hasta con zoom", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"¿No le parece grave?", preguntó una reportera. "No. Lo que hay que ver si no fue montado porque son capaces de todo no sé usted pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza", respondió el jefe del ejecutivo.

"Salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que hay sido", añadió.

"¿Qué esa es la gran noticia?, ¿no les parece una exageración?", cuestionó el mandatario al mismo tiempo aclaró que el adulto mayor del video sí le fue aplicada la vacuna luego de que el personal de salud se dio cuenta del error, "pero eso ya ni lo dicen", concluyó.

Sociedad Vacunan a mujer de 95 años con jeringa vacía en Sonora

La denuncia

En la sede de vacunación contra Covid-19 en la unidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un familiar denunció un presunta negligencia de vacunación.

"Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y sólo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido", narró una joven en su cuenta de Twitter @aletopia.

Pidió a sus seguidores en Twitter difundir su video para que estén muy atentos todos.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

"Tengan mucho cuidado cuando vayan a vacunarse ustedes o algún familiar, si acompañan a alguien chequen que todo esté en orden y que estos médicos y enfermeros cumplan su deber", comentó y al mismo tiempo etiquetó al subsecretario de Salud @HLGatell.

Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un “error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a su tío.

Tras viralizarse este nuevo caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció el error al no aplicarse la dosis, por lo que la enfermera ha sido retirada de la sede de vacunación.

En un comunicado informaron que el problema se registró el viernes en la Unidad Macro Vacunadora con sede en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, del IPN.

