AMLO va por reformas para proteger a los animales y reducir edad para pensionarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia de prensa de este lunes que para el próximo septiembre enviará un paquete de reformas al Congreso federal para proteger a los animales de tratos inhumanos, reducir tres años la edad para acceder a la pensión de adultos mayores, hacer universal la pensión para personas discapacitadas y prohibir el uso del glifosato para proteger a las abejas.

“Si vamos a presentar una reforma al artículo 4º (para evitar el maltrato animal), vamos a esperar al periodo de sesiones, porque el articulo 4º tiene que modificarse con lo que tiene que ver con pensiones, porque se estableció a partir de los 68 años y a partir de los 65 años a las personas indígenas y afroamericanas. Pero ya se está entregando a partir de los 65 de manera universal, sin embargo, en la Constitución quedó 68 años. Vamos a corregir eso y también lo de la discapacidad, que va a ser universal y esto que tiene que ver con el trato humano, respetuoso a los animales, entre otras cosas, para la reforma al artículo 4º de la Constitución".

"Es un paquete de iniciativas que voy a enviar a partir de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo. Y también sobre lo que está pasando en la península, la protección a quienes producen miel y tiene un mal trato de abejas que no tienen ya su alimento, porque hay abuso en desmonte, tala y uso de agroquímicos, eso lo estamos atendiendo” expreso el presidente de la República.

Lo anterior ocurrió luego de una solicitud de una activista en la mañanera presidencial para que López Obrador envíe una iniciativa al Congreso para se castigue a los torturadores de animales, como recientemente ocurrió con los casos del perro Benito, que fue arrojado a un cazo de agua hirviendo en Tecámac o el del cachorro Huellitas que fue torturado y asesinado por una joven en Hauchinago, Puebla.

El mandatario federal añadió que a veces, por sus actividades productivas, "los agricultores no respetan la naturaleza".

Remarcó que suelen usar agroquímicos como el glifosato y transgénicos y no se cumple con el marco legal, por ello, aprovechó para hacerles un llamado a estos agricultores, en particular a los menonitas en el sureste, para que no usen agroquímicos.

"No queremos la confrontación legal, que la Profepa sancione, no. Todos hay que ayudar a que se cumpla con la legalidad y se cuide la naturaleza”, subrayó.