AMLO violó derechos de confidencialidad de Loret de Mola: excomisionada del IFAI

Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora llamado INAI), indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió una acción autoritaria al violar los derechos de confidencialidad del periodista Carlos Loret de Mola, durante esta mañana en su conferencia de prensa, cuando divulgó los presuntos ingresos del periodista.

“Yo opino que es un acto muy grave y un acto que revela que el presidente no está respetando las normas que protegen a las personas que tenemos derecho a que el Estado y los funcionarios públicos no repasen esos ámbitos de privacidad que tenemos las personas. Entonces, en mi opinión, es un acto muy grave que tenemos que denunciar de manera muy clara los ciudadanos”, indicó la ex comisionada.

Sociedad Ataques de AMLO a periodistas vulneran a todo el gremio: Artículo 19

En entrevista con El Sol de México, la doctora Peschard, también sostuvo que “las declaraciones del presidente López Obrador en contra del periodismo crítico hablan de sus inclinaciones autoritarias, sus pulsiones autoritarias que no aceptan ningún tipo de crítica en los medios”.

Expresó que lo realizado por el presidente este viernes, “es una acción que viola totalmente un derecho humano fundamental que es el derecho a la confidencialidad de los datos personales”.

Asimismo, dijo que, independientemente de si son ciertas o no las cifras, si están inflados o no están inflados los ingresos del comunicador, es el presidente quien comente “una violación clara a los derechos del señor Loret y eso puede ser un delito que pasa por esa violación a la protección de los datos personales que está establecido en nuestra Constitución”.

Por ello, concluyó que dicha violación cobra mayor gravedad ahora que existe un contexto de violencia exacerbada en el periodismo en México, debido a lo que considera como “fuertes riesgos del crimen organizado”.