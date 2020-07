Amnistía Internacional pide frenar recorte de presupuesto a Inmujeres

Amnistía Internacional (AI) México pidió este jueves a la Cámara de Diputados impedir recortes del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) después de que la junta de Gobierno de esta institución aprobara una reducción del 75%.

"¡No podemos tener un país libre de violencia contra las mujeres sin que exista igualdad! El recorte anunciado para Inmujeres no debe de afectar, bajo ninguna circunstancia, la prevención ni atención de las violencias contra las mujeres", expresó la ONG.

En ese sentido, AI recordó que la institución tiene obligaciones que impactan en la atención a mujeres víctimas de violencias como la colaboración con refugios, impulsar la creación de unidades de atención y protección, o garantizar que las instancias de búsqueda de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian.

Este miércoles la junta de Gobierno del Inmujeres aprobó la reducción de un 75 % de su presupuesto, el equivalente a 151,9 millones de pesos.

El recorte es consecuencia del decreto publicado el pasado 23 de abril por el Gobierno federal en el que se anunciaban fuertes ajustes a los gastos de ciertas áreas de gobierno a causa de la crisis por la COVID-19.

Ante esto, la organización internacional recordó que según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no está permitido suprimir recursos destinados a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

LÓPEZ OBRADOR LO NIEGA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el pasado martes que su Gobierno haya recortado ayudas contra la violencia de género, después de que varios medios informaran sobre la eliminación de subsidios federales para su combate a varios estados con altos números de feminicidios.

"Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos", adujo en su conferencia matutina el mandatario, que ha acometido numerosos recortes en el gasto público para cumplir con su plan de "austeridad republicana".

Pese a ello, López Obrador no hizo referencia directa a Inmujeres.

Esta semana, varios medios locales se hicieron eco de la eliminación en su totalidad en ocho estados del presupuesto federal asignado para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Entre los territorios que han visto canceladas sus atribuciones, según los reportes de prensa, están los seis que de enero a mayo han registrado mayores homicidios por razones de género: Estado de México (47), Veracruz (35), Nuevo León (30), Ciudad de México (29), Puebla (28) y Jalisco (22).

También se canceló el presupuesto para la AVGM en Nayarit y Zacatecas, además de reducciones parciales en Quintana Roo y Tlaxcala.

De enero a mayo de 2020, se registraron en México 385 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos por razón de género fueron mil 012.En promedio, 10 mujeres son asesinadas en el país cada día.





