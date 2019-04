Analizan revivir tenencia federal para 2020

Ante la baja recaudación federal registrada en los últimos años, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera adelantó que analizan revivir para 2020 el impuesto de la tenencia, replantear el esquema de recaudacipón predial de los municipios e implementar un nuevo modelo de cobro de impuestos a comercio electrónico.

Al participar en el II Foro entre legisladores en materia hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas, realizado en el palacio legislativo de San Lázaro, dijo que es mito que la tenencia vehicular haya financiado a las olimpiadas de 98.

El funcionario afirmó que es precisó cobrar de manera adecuada el impuesto predial y la tenencia, que dejaría ingresos adicionales entre 100 mil y 120 mil millones de pesos a los estados y municipios anualmente.

Esto podría incrementar la recaudación alrededor de medio punto del PIB y para los estados es mucho dinero; a lo mejor para la Federación no, pero para los estados sí porque muchos están endeudados.

Durante su ponencia, el funcionario federal sostuvo que México recauda solamente 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que, subrayó queda muy por debajo de estándares internacionales.

Apuntó que si se cobrara al menos 1.2 por ciento del PIB de impuesto predial, los municipios del país podrían tener alrededor de 250 mil millones de pesos adicionales por año.

Destaca que México tiene retos, uno de ellos tiene graves implicaciones para las finanzas públicas: la falta de crecimiento y la desigualdad en el país.

Explicó que entre 1993 y el 2017 nuestro país ha venido creciendo a tasas reales, promedio, anuales, de 2.4 por ciento. En el mismo periodo, la tasa de crecimiento de la población, ha sido de alrededor de 1.5 por ciento. De tal forma que la tasa de crecimiento per cápita del PIB, ha sido de alrededor de 1 por ciento. Ésta es una de las tasas más bajas en toda la región de América Latina.

Herrera Gutiérrez afirmó que en el mismo periodo, siendo México en esa época un país líder en América Latina, hay países, como Uruguay y Chile, que han alcanzado y aumentado los niveles de crecimiento de México de manera importante.

“Pero el crecimiento no es un tema de competencia, no se trata de fútbol o de tenis. Hay una razón importante por la cual, el hecho de que esos países tengan un crecimiento mayor que el de México. Eso quiere decir que países que crecen más, que están en mejor posición para satisfacer las necesidades de educación, para atacar los problemas de pobreza, para atacar las necesidades de agua, de marginación, etcétera. Entonces, no es un lujo que nosotros nos podamos permitir’’.

“México no es un país pobre, pero es un país con muchos pobres. Alrededor del 50 por ciento de la población está por abajo de la línea de pobreza, medida como pobreza por ingreso’’.

La diferencia entre el PIB per cápita de la Ciudad de México y el PIB per cápita de Chiapas es casi de siete veces. Esa es la diferencia que hay entre el PIB per cápita del país, de México, y algunos países del África subsahariana.

Un mito que tenencia financiera olimpiadas

Ante diputados federal, el funcionario rechazo que la tenencia haya sido creada para financiar las olimpiadas del 68. “Cuándo fue creado el impuesto sobre tenencia, fue antes de que se le diera a México la sede de las olimpiadas, así es que no tiene nada que ver con las olimpiadas’’.

Por el contrario, Herrera Gutiérrez dijo que era un impuesto extraordinariamente fácil de cobrar y progresivo; “un auto que cuesta más pagaba más y, además, tiene componentes medioambientales, es decir, se disuadía el uso de un bien que creaba contaminación’’.